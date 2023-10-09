"مصر أكتوبر": تزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية "جريمة"

استنكرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، تحرير أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية توكيلات مزورة لصالحه، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، معقبة: “مخالفة للدستور والقانون ولا بد من اتخاذ أساليب رادعة لمنع تكرار هذه الأفعال”.

وأشادت " مديح" فى بيانها بدور رجال الشرطة ويقظتهم على مواجهة هذه الأفعال والتي تمثل مخالفة واضحة للقانون، مضيفة: "تحرير أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية توكيلات مزورة لصالحه جريمة تسيء للعملية الانتخابية".

يمثل خروجًا واضحًا على القانون وتعليمات الوطنية للانتخابات

وأوضحت أن الهيئة الوطنية أعلنت عن الطرق القانونية المتعلقة بإجراءات الترشح في الانتخابات الرئاسية، ومن الضروري أن يلتزم بها جميع المرشحين، لافتة إلى أن عمل التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الوطنية للانتخابات سابقًا.

وأشارت إلى أن ما قام به أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالحه يمثل خروجًا واضحًا على القانون وتعليمات الوطنية للانتخابات، لذا لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الأفعال ومعاقبة المتهمين.

وسبق أن صرّح مصدر أمنى بأنه بتاريخ اليوم، 9 أكتوبر الجارى، تم ضبط عدد "8" أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- السويس" أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وقد عثر بحوزتهم على إجمالى "596" نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات".

كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.