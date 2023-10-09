الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد إقرار العالم بإنجاز السيسي..

نقابات العمال: خلو مصر من “فيروس سي” ضربة موجعة لتجار حقوق الإنسان

هشام المهيري نائب
هشام المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر

ثمن هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة الإشهاد على المستوى الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي، من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريس الذي أعلن أن مصر أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها في زمن قياسي قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سي إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

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خلو مصر من فيروس سي

أكد المهيري، أن خلو مصر من فيروس سي جاء من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي استفاد منها جموع الشعب المصري عامة ومرضى فيروس سي خاصة، مما يؤكد أن الرئيس السيسي يضع صحة المصريين دائما  من أولى اهتماماته.

أضاف أن استلام مصر لتلك الشهادة يؤكد ان مصر تضع حقوق الانسان مسارها القويم وتسخر كل الإمكانيات لصالح شعبها العظيم كما انه أبلغ رد على مزاعم البرلمان الأوروبى ومروجى الشائعات وضربة موجعة لتجار حقوق الإنسان.

إطلاق الموقع الرسمى لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

شدد المهيري، على أن الشعب المصري وفي القلب منه العمال على قلب رجل واحد  خلف الرئيس السيسى فى اصطفاف لتحقيق النهضة الشاملة فى الجمهورية الجديدة متعهدا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن عمال مصر عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة بانتخاب الرئيس السيسى رئيسا لفترة قادمة لاستكمال مسيرة البناء والتعمير لصالح مصر والمصريين.

هشام فاروق المهيري الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس سي منظمة الصحة العالمية

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