إطلاق الموقع الرسمى لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الإثنين، عن إطلاق الموقع الرسمي للحملة، وكذلك أرقام التواصل مع وسائل الإعلام والكيانات والأحزاب.
وقالت الحملة في بيان: “حرصًا من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.. يسعدنا تواصلكم معنا”.
- الموقع الرسمي
- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"| عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية
- البريد الإلكتروني| [email protected]
- رقم التواصل مع وسائل الإعلام| 01113199231
- رقم التواصل مع الكيانات والجهات والأحزاب| 01022858820
- كما يمكنكم الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي|