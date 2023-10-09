من أثينا.. باحث قبطي: الرئيس السيسي الأجدر بثقة المصريين

قال كريم كمال الباحث في الشان القبطي ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إنه قام اليوم بتحرير توكيل لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد “كمال” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع خلال السنوات القليلة الماضية، النهوض بجميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأعاد بناءً مصر لتكون دولة حديثة قوية قرارها مستقل ودولة مؤسسات تحترم الحريات وحقوق الانسان، وعلق:"الرئيس السيسي صمام الأمان لمستقبل مصر".

جاء ذلك بعد تحرير توكيل للمرشح الرئيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر السفارة المصرية في العاصمة اليونانية اثينا

كريم كمال: الرئيس السيسي حاز ثقة المواطن المصري

وأضاف “كمال” الرئيس عبد الفتاح السيسي حاز علي ثقة المواطن المصري لانة صادق ويعمل بجد ونجاح في العبور بمصر الي مستقبل واعد رغم كل المعوقات لذلك سوف يكون صوتي واصوات الملايين من الشعب المصري للرئيس السيسي الذي يبني وطنا علي اسس المواطنة ومواطنين متساوين في الحقوق الوجبات دون النظر الي الدين او الجنس او اللون.

وتوجة الباحث القبطي بالشكر والتقدير للسفارة المصرية في دولة اليونان وعلي راسها السفير عمر عامر وطقم السفارة علي توفير كل سبل الراحة لمحرري توكيلات الرئاسة دون تميز.

البابا تواضروس يوجه بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ووجه البابا تواضروس الثاني بأبا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بضرورة التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال في رسالة لهم: "من منطلق الدور الوطني للكنيسة القبطية الارثوذكسية والذي جسدته مواقفها الوطنية المشهودة عبر التاريخ وحرصها الدائم على مسانده قضاياه المصيريه كاحد ثوابتها التي لم تتخل عنها يوما فلقد كانت الكنيسة حاضرة في كل لحظات الفارقة من عمر الوطن ويعد مشهد 3 يوليو 2013، دليلًا على وطنية الكنيسة وانحيازها الدائم لصالحة.

وتابع: وعلى هذا فاننا نري ان الحرص على المشاركة في الانتخابات من قبل ابناء الكنيسة يعد امتدادًا للدور الوطني للكنيسة وخاصة في ظل المسيرة التي قطعها الوطن خلال العشر سنين الماضيه عقب تخلصه من خكم كاد يسقط الوطن ويدمر مقدراته

موضحا: وبهذا لاتكون المشاركة لي الانتخابات مجرد حق للناخب انما هى واجب وضرورة لاستكمال مسيرة التنمية وصنع المستقبل الافضل الدي نتطلع اليه ودرس التاريخ يعلمنا ان المشاركة بايجابية في الانتخابات يؤثر ويتحكم في نتيجتها ويوثر بالتالي على مستقبل الوطن

واختتم: “بناءً علي ما سبق يحتاج الامر آلى قيام اللجنة المجمعيه للعلاقات العامة بالتواصل مع لجنة العلاقات العامة بكل ايبارشيه لوضع اليات العمل على تشجيع المشاركة في الانتخابات على ان تقوم اللجنة بتشكيل غرفة عمليات تضم اعضاء اللجنة المجمعية للعلاقات العامة ممثلًا عن اللجنة الفرعية بكل ايبارشيه لمتابعة الجهود الخاصة بتفعيل مشاركة ابناء الكنيسة في الانتخابات”.