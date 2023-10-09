الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أزمة جديدة بين "فيتوريا" و"الجبلاية" بسبب بعثة المنتخب في الإمارات

روي فيتوريا
روي فيتوريا

دخل روي فيتوريا  المدير الفني للمنتخب الوطني، في أزمة جديدة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب قائمة المنتخب المشاركة في مواجهة زامبيا والجزائر وديا يومى 12 و16 أكتوبر الجاري، في الإمارات.

وتمسك “فيتوريا” باصطحاب 54 فردا فى بعثة المنتخب، وهو ما أثار غضب مجلس “الجبلاية” والذى كان يحاول تحفيض العدد ليتسنى لهم السفر مع البعثة، خاصًة أن مجلس أبوظبي الرياضى حدد 60 فردا لبعثة المنتخب في الإمارات.

وحاول مجلس “الجبلاية” إقناع فيتوريا بعدم اصطحاب هذا العدد الا أنه اصر على قراره رافضا كل محاولات تخفيض العدد.

يذكر أن بعثة المنتخب وصلت ظهر اليوم للإمارات، استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر ضمن تحضيرات المنتخب لتصفيات كأس العالم و بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يناير المقبل. 

وتخلف إمام عاشور لاعب الأهلي عن السفر مع المنتخب بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمس أمام الإسماعيلي في الدوري وقرر روي فيتوريا ضم أحمد نبيل كوكا بدلا منه .

واختار روي فيتوريا 25 لاعبا استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد أبو جبل (البنك الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - عمر كمال (مودرن فيوتشر) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك) - علي جبر (بيراميدز) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد سامي (بيراميدز).

خط الوسط: طارق حامد (ضمك) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) وتم استبعاده بسبب الإصابة  - محمد النني (آرسنال) - محمود حمادة (المصري) - حمدي فتحي (الوكرة) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون) - حسين الشحات (الأهلي).

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - مروان حمدي (المصري).

البرتغالي روي فيتوريا المنتخب اتحاد الكرة مجلس الجبلاية إمام عاشور الإمارات

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