أبوالغيط: إذا لم تغير إسرائيل موقفها فلن تكون هذه الحرب الأخيرة

واصلت قناة "القاهرة الإخبارية" تغطيتها الأوضاع في غزة وردود الأفعال الإقليمية والدولية.

ونقلت عن أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، قوله إن إسرائيل إذا لم تغير موقفها فلن تكون هذه الحرب الأخيرة.

لافروف: إقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع

وأكد الكلرملين ضرورة إعادة الاستقرار في أسرع وقت، بين إسرائيل وفلسطين.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع.

من جانبها، أعلنت دولة ألمانيا، عن تعليق المساعدات للفلسطينيين، مؤقتا، لحين مراجعتها، كما أكد لافروف أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع.