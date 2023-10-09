الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تنفيذًا لقرارات "الوزراء".. عضو "شعبة المواد الغذائية": الشركات بدأت تخفيض الأسعار

السلع
السلع

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك استجابة سريعة من الشركات لقرار خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض تلك الشركات أعلن عن الأسعار الجديدة، مثل شركات الجبن والألبان.

وأضاف "المنوفي"، في تصريحات له اليوم، أن التخفيضات طالت السلع الحيوية التي يتم استهلاكها يوميًا، ومن المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة على أسعار باقي السلع قريبًا.

وأشار عضو "شعبة المواد الغذائية" إلى أن الحكومة حريصة على توافر السلع الغذائية في أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلى أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15% إلى 25%، وهى سلع: "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة- الأرز"، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتابع، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.

الشركات الأسعار السلع السلع الغذائية العدس التضخم

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