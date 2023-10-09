الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 43 متهمًا فى خلية العجوزة لـ 6 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 43 متهمًا، في القضية المعروفة بـخلية العجوزة الإرهابية، لجلسة 6 ديسمبر للمرافعة.

صدر القرار في قضية خلية العجوزة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل.

 

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تأجيل محاكمة 11 متهمًا في "خلية الشروق الثانية" لجلسة 7 نوفمبر للمرافعة

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تأجيل محاكمة 43 متهمًا في "خلية العجوزة"

  أبرز التهم الموجهة للمتهمين

ويواجه المتهمون في القضية، الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة 43 متهمًا في خلية العجوزة بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبتهم وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة، وذلك لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة إعلاميًا "بخلية العجوزة".

خلية العجوزة ارهاب امن الدولة جنايات أمن الدولة العليا خلية العجوزة الإرهابية

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