أحمد أمين من "شفيق" فى الصفارة لـ"stand-up comedy" فى أوروبا

قرر الفنان أحمد أمين، بعد نجاح مسلسله الأخير "الصفارة"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2023، وشاركه البطولة فيه الفنان طه دسوقي، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج شركة media Hub– سعدي وجوهر- العودة إلى "stand-up comedy" من جديد.

وكشف الفنان أحمد أمين عن أنه في الوقت الحاضر يعمل على التحضير لأول "stand-up comedy" له منذ فترة كبيرة، وسيكون هذا في عدد من دول الخارج وليس داخل مصر، حيث سيزور عددا من دول أوروبا على رأسها كندا، وأونتاريو، ومونتريال.

وقرر الفنان أحمد أمين العودة لـstand-up comedy بسبب حبه الشديد للكتابة، خاصة أنه كان يكتب سيناريوهات قبل دخوله التمثيل، واحترامًا لتجربة المحتوى، ووقوفه على المسرح الذي يحبه، خاصة أن هذه التجربة لها بروفات، التي بدأ في التحضير لها.

منصة WATCH IT الرقمية

تستمر منصة WATCH IT الرقمية فى تحقيق نجاحات كبيرة بمشروع SOLD OUT الترفيهى، إذ يستضيف الإعلامى محمود سعد، خلال أيام، الفنان الكوميدى أحمد أمين فى حلقة مباشرة على مسرح أركان بلازا بالسادس من أكتوبر، بحضور جماهيرى كبير، ويجرى عرضها على المنصة الشهيرة بعد ذلك.

وتحدد منصة WATCHIT، خلال الأيام القليلة المقبلة، موعد عرض حفل الفنان هشام عباس، أحد أهم نجوم التسعينيات، إذ انتهى من تسجيل حلقة موسيقية قدم خلالها حفلًا غنائيًا مميزًا بحضور جماهيرى كبير للغاية.

ويعرض المشروع الترفيهى أيضًا عددًا من الحلقات الكوميدية لعدد من الشباب الواعد والموهوب فى فن «الاستاند أب كوميدى».

وفى محور الموسيقى، انتهى فريق «بلاك تيما» من تقديم حفل غنائى على نفس المسرح، بحضور جماهيرى كبير، وسيجرى عرض الحلقة خلال الأيام القليلة المقبلة على منصة WATCH IT، وشاركه الحفل كل من الفنانة فاطمة محمد على وابنتيها فرح وحبيبة.