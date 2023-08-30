أحمد أمين: يوم ما مضيت "البلاتوه" مكانش معايا فلوس أروح

تحدث الفنان أحمد أمين عن الكثير من تفاصيل انطلاقته الفنية الصعبة في حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت" على منصة WATCH IT، ضمن المحور الحواري مع الإعلامي محمود سعد، خلال حلقة اليوم التي أطلقتها المنصة قبل قليل.

تصرحات أحمد أمين لـ محمود سعد

قال الفنان أحمد أمين إنه بعد ترك العمل بمجلة "باسم" للأطفال كانت الظروف المعيشية صعبة للغاية وبدأ في التفكير في المستقبل وتواجد في المنزل دون عمل لفترة قاربت على عامين، حتى بدأ فكرة "فيديو في 30 ثانية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ينفق من المكافأة التي حصل عليها حين ترك العمل.

وأضاف أن أمواله نفدت لدرجة أنه يوم توقيعه على عقد برنامج «البلاتوه» لم تكن معه أموال حتى يعود إلى المنزل، وأن المنتج محمد جبيل هو من أعاده لمنزله بالسيارة، موجهًا له التحية.

أحمد أمين ومحمود سعد

وتابع: "خلال تلك الفترة الصعبة كنت أتحدث مع عدد كبير من أصدقائي في الوسط الفني وأطلب منهم العودة للتمثيل، حيث قدمت مسرحًا خلال فترة الجامعة والمدرسة وأخرجت مسرحيات في عمر 15 عامًا، وكنت في الندوات أقعد على خشبة على الكرسي.. فكان الجميع يستقبلون خبر طلبي لعودتي بسعادة لكن دون استجابة أو رد".

وذكر أن فكرة "30 ثانية جاءت مرة واحدة، وقولت هأقول أي حاجة على بالي حتى نجحت الحمد لله وأصبحت معك الآن في البرنامج".

وذكر أنه قدم تجربة اسمها فيلم اليوم الواحد، وهي عبارة عن مجموعة من الأصدقاء يتجمعون يوم الإجازة يكتبون فيلمًا ويصورونه في اليوم نفسه واشترينا كاميرا وبدأنا في التقديم، مؤكدًا أن اليوم الأول للتجمع كان بمفرده.

وأضاف: "زوجتي تحملت معي الكثير خلال تلك الفترة الصعبة، حتى خرجت من تلك الأزمات"، موجهًا لها التحية.