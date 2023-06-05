الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«SOLD OUT» يقدم حلقة لـ«أحمد أمين» مع محمود سعد.. قريبًا

محمود سعد يستضيف
محمود سعد يستضيف أحمد أمين بمشروع SOLD OUT الترفيهى

تستمر منصة WATCH IT الرقمية فى تحقيق نجاحات كبيرة بمشروع SOLD OUT الترفيهى، إذ يستضيف الإعلامى محمود سعد، خلال أيام، الفنان الكوميدى أحمد أمين فى حلقة مباشرة على مسرح أركان بلازا بالسادس من أكتوبر بحضور جماهيرى كبير، ويجرى عرضها على المنصة الشهيرة بعد ذلك.

وسبق أن استضاف «سعد» النجمة منى زكى يوم الأربعاء الماضى، وتصدرت الحلقة قوائم الترند على السوشيال ميديا.

فى السياق ذاته، انتهى النجم الكبير مدحت صالح من تصوير حلقة حوارية مع الإعلامى محمود سعد، مؤخرًا، وقدم بعدها حفلًا غنائيًا، وتُذاع الحلقة كاملة على المنصة خلال الأيام المقبلة.

وتعتبر هذه الحلقة مزدوجة، لأن النجم مدحت صالح قد شارك فى المحورين الموسيقى والحوارى، وقدم الكثير من الأغنيات التى تفاعل معها الجمهور، كما أدلى بالكثير من التصريحات الفنية حول أبرز المحطات فى مشواره الفنى.

وفى محور الموسيقى، انتهى فريق «بلاك تيما» من تقديم حفل غنائى على نفس المسرح، بحضور جماهيرى كبير، وسيجرى عرض الحلقة خلال الأيام القليلة المقبلة على منصة WATCH IT، وشاركه الحفل كل من الفنانة فاطمة محمد على وابنتيها فرح وحبيبة.

وتحدد منصة WATCHIT خلال الأيام القليلة المقبلة موعد عرض حفل الفنان هشام عباس، أحد أهم نجوم التسعينيات، إذ انتهى من تسجيل حلقة موسيقية قدم خلالها حفلًا غنائيًا مميزًا بحضور جماهيرى كبير للغاية. 

ويعرض المشروع الترفيهى أيضًا عددًا من الحلقات الكوميدية لعدد من الشباب الواعد والموهوب فى فن «الستاند أب كوميدى».

 

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