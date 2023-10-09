الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حريم النار" و"اليوم الأخير" ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح

عرض حريم النار
عرض حريم النار

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم عرضين مسرحيين، في اليوم التاسع بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 (دورة الكاتب أبو العلا السلاموني)، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "حريم النار"، لفرقة السويس المسرحية، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حنان بدوي، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء.

ويتناول العرض الصراعات والمشكلات التي تعاني منها المرأة من قسوة وكبت للمشاعر والحريات، من خلال الأم (فتحية شلقم) التي تقسو على بناتها الخمس خوفا عليهن وإرضاء للمجتمع الذي قهرها من قبل.

أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "اليوم الأخير" لفرقة الإسماعيلية المسرحية، وهو من تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد سالم، ويعرض في تمام الثامنة مساء.
وتدور أحداثه حول "آريوس".. شخص ضعيف غير قادر على اتخاذ قرار في حياته، ويرى في المنام أن العالم ينتهي، فيقرر الرحيل دون إنقاذ ابنته، وخلال الرحلة يتعرض لكثير من المواقف ويقابل شخصيات لها قصص وحكايات مختلفة لتتصاعد الأحداث.

txt

الأوبرا تحتفل بعيدها الـ35.. سيرة الظاهر بيبرس تجمل المسرح الكبير (صور)

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتتكون لجنة التحكيم من د. أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د.طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

افتتاح مسرحية "توتة توتة" أولى عروض مبادرة "ولد هنا" على المسرح العائم

يشارك بالمهرجان هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

 

قصر ثقافة روض الفرج حريم النار العرض المسرحي أبو العلا السلاموني اليوم الاخير المهرجان الختامى لنوادي المسرح قصر ثقافة

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان