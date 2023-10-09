الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35.. سيرة الظاهر بيبرس تجمل المسرح الكبير (صور)

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، احتفلت دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بالعيد 35 لافتتاحها، حيث أقامت 3 عروض متنوعة على مسارحها الكبير، الصغير، الجمهورية.

وعلى المسرح الكبير وبحضور خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من سفراء الدول والدبلوماسيين، تم تقديم العرض المسرحى الدرامى الاستعراضى "بيبرس الأسطورة"، بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس، وأقيم بالتعاون مع كل من سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا.

رئيس الأوبرا يقدم مبدعي كازاخستان فى عيد الأوبرا المصرية الـ 35

 وخلال الحفل قال الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا: يسعدنا اليوم مشاركة مجموعة من المبدعين بجمهورية كازاخستان للاحتفال معنا بالعيد 35 لافتتاح دار الاوبرا المصرية، مما يؤكد قوة ومتانة الروابط والعلاقات بين الدولتين الصديقتين (مصر وكازاخستان).

وأضاف داغر: أنه اليوم نحتفى بذكرى مرور 800 عام على ميلاد أحد أبطال التاريخ السلطان ركن الدين الظاهر بيبرس البندقدارى، قاهر المغول في معركة عين جالوت، من خلال عرض مسرحى درامى استعراضى يروى سيرته ويعكس ثراء وتنوع الفنون والثقافة فى الدولة الصديقة، والذى يعد نتاج حضارة ممتدة منذ قرون، وتقدم بالتهنئة لكل مبدعى مصر وفنانى الأوبرا وجميع العاملين بها بمناسبة عيدها الـ 35، كما توجه بتحية شكر وتقدير لكل من ساهم فى إقامة وتنظيم عرض الظاهر بيبرس.

وقدم خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان، الشكر للحضور وللفنانين القائمين على العرض المسرحي، ووجه التهنئة لرئيس الأوبرا وللعاملين بها بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 35 وتحدث عن افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، مشيدا بترميمه وبالفعاليات التى تضمنها اليوم الثقافي لكازاخستان بمصر.

العرض قدمته فرقة مسرح الدراما الكازاخى الأكاديمى (ماخامبيت) ومن تأليف رحيمجان أوتربايف ومن إخراج مؤرخان على تومانوف وجانات تلتايف وديكورات لتيميربك موختاروف وتناول سيرة السلطان الظاهر بيبرس واحلامه التى نجح فى تحقيق بعضها.

أفلام يابانية على المسرح الصغير

وعلى المسرح الصغير وبالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة عرضت ثلاثة أفلام وثائقية من صناعة مهرجان نارا اليابانى الدولى للفيلم هم اينورى، فانتازيا منتصف الصيف، ذئاب الشرق وتم إنتاجها بهدف القاء الضوء على معالم مدينة نارا التى تعد أحد أجمل المناطق فى اليابان وسعيا لإبراز جمالها وطبيعتها وتعريف العالم بثرائها وتنوع الثقافة فى مجتمعها.  

عيون الطرب بالجمهورية

كما شهد مسرح الجمهورية حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى تضمن مختارات من عيون الطرب أداها كل من نهاد فتحي، أميرة أحمد، زينب بركات، تامر عبد النبي، مصطفى النجدي وإسلام رفعت.

الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
الأوبرا تحتفل بعيدها الـ 35
دار الأوبرا المصرية عيد الأوبرا عيد الأوبرا ال 35 الأوبرا الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا

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