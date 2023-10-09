الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد المقبل.. دار الكتب والوثائق تحتفل بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق

تنظم دار الكتب والوثائق احتفالًا يوم الأحد 15 أكتوبرالجاري، في تمام الساعة السادسة مساء بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط، وذلك تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة. 

مؤتمر صحفى لتدشين مشروع توثيق نصر أكتوبر

وتشمل الاحتفالية برنامجًا حافلًا يبدأ بجولة فى معرض الوثائق وما نشرته الدوريات عن نصر أكتوبر يليها بدء الاحتفالية بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، ثم كلمات الحضور والتي ستكون كالتالي،  كلمة الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ويتضمن كلمة للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وندوة مع أبطال نصر أكتوبر المجيد، وتكريم أبطال نصر أكتوبر، ويتضمن الاحتفال أيضًا المؤتمر الصحفى لتدشين مشروع توثيق نصر أكتوبر، وحفل مع كورال شباب تنمية المواهب بالأوبرا إخراج الدكتور سامح صابر.

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نبذة عن دار الكتب والوثائق

يشار إلى أن دار الكتب والوثائق القومية أحد المراكز الثقافية في جمهورية مصر العربية التي أُنشئت للمحافظة على ثروة مصر الثقافية، والعلمية، وهي بمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور.

وكانت لدى الخديو إسماعيل “1863- 1879”، رغبةٌ في إنشاء “مكتبة عمومية” لجمع شتات الكتب من المساجد وخزائن الأوقاف لحفظها وصيانتها من التلف؛ اقترح علي مبارك على الخديو إسماعيل إنشاء دار كتب على نمط المكتبة الوطنية في باريس، حيث كان قد أعجب بها حينما أُرسل ضمن البعثة التي أُوفدت لدراسة العلوم العسكرية سنة 1844.

ويشار إلى أن المؤسسات الثقافية تنظم عددا من الفعاليات خلال هذا الشهر خاصة بالذكرى الخمسين لنصر حرب أكتوبر المجيدة وتكريم أبطال الحرب المشاركين في لحظات النصر.

 

الأوبرا أبطال نصر أكتوبر المجيد الدكتور أسامة طلعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أكتوبر المجيدة الفسطاط الدكتورة نيفين الكيلاني معرض الوثائق

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