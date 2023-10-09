الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية في المنصورة

ارشيفية
ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، على حريق شقة سكنية بمدينة المنصورة، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتبين بالمعاينة الأولية أن السبب حدوث تسريب غاز من إسطوانة البوتاجاز.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل فى أحد الأبراج السكنية بشارع جيهان بمدينة المنصورة.

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وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وسيارة إسعاف، وتبين أن الحريق نشب فى شقة سكنية بالطابق 11 بالبرج

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق السكنية المجاورة، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق، هو حدوث تسريب غاز من البوتاجاز، ما أسفر عن احتراق محتويات المطبخ بالكامل، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

مدير أمن الدقهلية قسم شرطة أول المنصورة لحريق خسائر في الأرواح مدير المباحث الجنائية

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