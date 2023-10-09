ضمن "حياة كريمة".. تنظيم قافلة طبية مجانية لقرية "برية لاصيفر" بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية برية لا صيفر بمركز سيدي سالم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك علي مدار يومين، ويأتي ذلك بتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وجرى تنفيذ القافلة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني.

12 عيادة تخصص في القافلة الطبية

وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 12 عيادات متخصصة، تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1497 مواطن خلال اليومين.

وأعلنت وكيلة وزارة الصحة، أنه تم إجراء 137 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 6 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ673 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ65 مواطنا خلال القافلة.

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد، أنه بالإضافة إلى ذلك فقد تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ14 مريض، وتم تحويل 7 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.