الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من أحمد نبيل كوكا بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

تحدث أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب استدعائه للانضمام لمعسكر منتخب مصر لأول مرة ليعوّض زميله المصاب إمام عاشور.

وقرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاء أحمد نبيل كوكا بدلًا من إمام عاشور الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الأهلي والإسماعيلي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي أمس الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

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كوكا: الفوز على الإسماعيلي يمنحنا الهدوء قبل الانضمام للمنتخب

قال أحمد نبيل كوكا: " الانتصار على الإسماعيلي يمنحنا الراحة حتى ننضم إلى منتخب مصر هادئين".

وأضاف "أتمنى التوفيق للاعبي المنتخب الأول والأوليمبي خلال فترة التوقف قبل العودة بعد ذلك والتركيز في مباراة الأهلي وسيمبا بدوري السوبر الأفريقي".

وتابع: "أقدم كل ما عندي وأعمل كل ما عليّ وأترك الباقي للجهاز الفني وأتدرب بشكل جيد للغاية، وعندما تأتي الفرصة أبذل قصارى جهدي، وأحب أن أوجّه الشكر إلى جماهير الأهلي وأطالبهم بدعم جميع اللاعبين من أولاد النادي".

جدير بالذكر، أن بعثة منتخب مصر ستسافر إلى الإمارات اليوم الإثنين لمواجهة  زامبيا يوم 12 أكتوبر الجاري، ثم يلتقي مع الجزائر يوم 16 من نفس الشهر خلال فترة التوقف الدولي.

فيتوريا يستبعد إمام عاشور بسبب الإصابة

قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد إمام عاشور من معسكر الفراعنة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي.

وجاء قرار الاستبعاد بناء على التقرير الطبي للنادي الأهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بكدمة في قصبة الساق والكاحل، مشيرًا إلى أن اللاعب بحاجة للراحة لفترة تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام.

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