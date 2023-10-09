تفاصيل إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس التأديب

قرر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إحالة كلا من: الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، إلى مجلس التأديب بشأن الأزمة التى نشبت بين الطرفين، فى ليلة ختام مسرحية "سيد درويش" على مسرح البالون.

وجاء بيان النقابة كالآتي: قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من: لقاء يحيى مصطفى سويدان، ومحمد عادل عبد المنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما.

عدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأى من وسائل التواصل الاجتماعي

وأضاف خلال البيان: التنبية مشددًا على العضوة لقاء يحيى مصطفى سـویدان، والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن، بعدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأى من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وخلافه، لحين انتهاء مجلس التأديب.

عدم لجوء لقاء وميدو لاتخاذ أية إجراءات قانونية لحين انتهاء مجلس التأديب

وتابع: وتطبيقًا لنص المادة رقم ( 57 ) من قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على ( لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه )، لذا وجب التنبية عليهما بعدم اللجوء لاتخاذ أية إجراءات قانونية لحين انتهاء مجلس التأديب.

تفاصيل الأزمة بين ميدو عادل ولقاء سويدان

وكان قد تصدرت أزمة لقاء سويدان وميدو عادل، التريند، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، في ضوء ما أثير على أحد المواقع، حول نشوب أزمة في المسرح بين كلا الفنانين، إذ قامت لقاء سويدان بصفع ميدو عادل أمام الجميع، على وجهه، وهو الأمر الذي أحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن ثم تم تسريب تسجيل صوتى للفنان ميدو عادل، يتحدث خلاله عن الواقعة ويتحدث هو منفعل بشكل كبير.