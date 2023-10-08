عماد الدين حسين: حادث الإسكندرية فردي لشخص تأثر بما شاهده على الشاشات بفلسطين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه يرى أن حادث الإسكندرية هو فردي لمواطن تأثر بما شاهده على الشاشة بفلسطين وأقدم على ما قامه به.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن السائح بمجرد دخوله لمصر فينبغي الحفاظ علي حياته، مؤكدًا أن هذا الحادث يسيء لصورة مصر.

وأكد أنه علينا التعامل مع الموضوع خاصة أن هناك الكثير من الشائعات التي نشرت لأن هناك من يسيء للسياحة ويحاول الإضرار بالبلد.

الرئيس السيسي دعا لاحتواء التصعيد

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا لاحتواء التصعيد مع عدم نسيان البذور الأساسية للمشكلة وهي الاحتلال ولابد أن ندرك المشهد كاملًا ولا ينبغي تأييد الاعتداء على السائح من قريب أو من بعيد.