أسامة السعيد: نشر الأخبار الكاذبة للتأثير على نجاح السياحة المصرية

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن من يقومون بـنشر أخبار كاذبة عن السياحة لإلحاق الضرر السياحة المصرية، خاصة أنه يمثل باب رزق للكثير من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القطاع عاد لنشاطه بعد فترة ركود بسبب أزمة كورونا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن من يقوم بنشر أخبار كاذبة يحاول التأثير على نجاح السياحة االمصرية بعد فترة نشاطها، مؤكدًا أنه لابد من الوعي في تناول الأخبار حتى لا نضر بهذا القطاع الذي يدخل لكثير لموازنة الدولة.

وأكد أن حادث الإسكندرية، مازال قيد التحقيق ويجب انتظار البيانات الرسمية من مصدرها، وعدم التسرع في الانسياق خلف الشائعات.

مصر لديها التزام راسخ تجاه القضية الفلسطينية

وتابع، أن مصر لديها التزام راسخ تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وهذا لا محل للمزايدة عليه والأجواء المتوترة والقلق من اعتداء القوات الإسرائيلية على غزة يكون له تأثير سلبي لانتشار الشائعات واستهداف بعض القطاعات لتكون جزءًا من الأزمة بدلًا من حلها.