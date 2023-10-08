الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل ابن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق خلال اشتباكات بغلاف غزة

غزة
غزة

أعلنت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، مقتل ابن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق خلال اشتباكات بغلاف غزة.

في وقت سابق من اليوم، أفاد الإعلام العبري، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى العسكرية إلى 700 قتيل و2150 مصابًا منهم 300 حالة حرجة وخطيرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إنه حتى الآن يتم انتشال وجمع الجثث من منطقة الحفلة التي كانت بغلاف غزة، ومن مناطق أخرى، مشيرة إلى أن عدد القتلى كبير ومؤلم جدًا، وسيرتفع قريبًا.

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مسؤول إسرائيلي سابق: سقوط وحدات عسكرية بأكملها وانهيار استراتيجيتنا بشكل كامل

من جانبه، قال نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، تشاك فريليتش، إن حجم الكارثة يصيب بالذهول، هذا الفشل التام لم يتسبب بخسائر مأساوية في صفوف المدنيين فقط، بل بسقوط وحدات عسكرية بأكملها وانهيار استراتيجيتنا بشكل كامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أمرت الولايات المتحدة المجموعة الهجومية لحاملة طائرات فورد بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في محاولة لتكون أقرب إلى إسرائيل في أعقاب هجمات حماس، حسبما قال مسؤولان أمريكيان لوكالة أسوشيتد برس دون الكشف عن هويتهما يوم الأحد.

وسوف ترافق السفينة يو إس إس جيرالد ر. فورد وما يقرب من 5000 بحار وسطح طائرات حربية طرادات ومدمرات في استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءًا من احتمال منع وصول أسلحة إضافية إلى حماس وإجراء المراقبة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

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