الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بن زايد" يؤكد على وقف التصعيد وأهمية التحرك العاجل من المجتمع الدولى

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد على أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل.

وأكد بن زايد خلال الاتصالات الهاتفية ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم، خيث أجري اتصالات هاتفية مع ملك الأردن ورؤساء مصر وسوريا وإسرائيل ورئيس وزراء كندا بشأن التطورات في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع عدد الجرحى الفلسطينيين إلى 2300 حسب وسائل إعلام فلسطينية، قالت ايضًا ان ارتفاع أعداد القتلى في غزة وصل إلى 413.

وقد أمرت الولايات المتحدة المجموعة الهجومية لحاملة طائرات فورد بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في محاولة لتكون أقرب إلى إسرائيل في أعقاب هجمات حماس، حسبما قال مسؤولان أمريكيان لوكالة أسوشيتد برس دون الكشف عن هويتهما يوم الأحد.

وسوف ترافق السفينة يو إس إس جيرالد ر. فورد وما يقرب من 5000 بحار وسطح طائرات حربية طرادات ومدمرات في استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءًا من احتمال منع وصول أسلحة إضافية إلى حماس وإجراء المراقبة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول المساعدة العسكرية الأمريكية الأولية في طريقها إلى إسرائيل، وأبلغ جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، بأن “المساعدة الإضافية لقوات الدفاع الإسرائيلية في طريقها الآن إلى إسرائيل، وسيتبعها المزيد خلال الأيام المقبلة”.

وبعد المكالمة الهاتفية بين الزعيمين، أصدر البيت الأبيض بيانًا جاء فيه، أعرب الرئيس الأمريكي مرة أخرى عن تعاطفه العميق مع جميع المفقودين والجرحى والقتلى، وتعهد بدعمه الكامل لحكومة وشعب إسرائيل في مواجهة هجوم مروع وغير مسبوق من قبل  الفلسطينيين.

بن زايد السيسي جرحى فلسطين إسرائيل

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