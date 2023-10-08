وزير الخارجية الأسبق: مصر قادرة على إعادة التهدئة فى قطاع غزة

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن ما يحدث هو معادلة جديدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومُدخلات جديدة للمقاومة الفلسطينية، قد تجعل إسرائيل تعيد الحسابات مرة أخرى، آملا اللجوء إلى المفاوضات لتحقيق الحقوق الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي": "التجاهل أحد الأسباب الرئيسية لما حدث منذ أمس، علاوة على التصرفات المبالغ فيها من قبل الحكومة المتطرفة الإسرائيلية".

العرابي: العمل العسكري وحده لا يصل بنا لأي شئ

وتابع: "لابد من وقف للعمليات العسكرية من قبل الطرفين، وأن يكون هناك مائدة تفاوض يجلس عليها أطراف مؤثرة، لأن العمل العسكري وحده لا يصل بنا إلى أي شيء".

وحول دور مصر في التهدئة، قال إن مصر قادرة على إعادة التهدئة في قطاع غزة، ونجحنا في إخماد عدة توترات قبل ذلك، مؤكدا أنه ينظر دائما إلى دور مصر في مثل هذه المواقف.

وتابع: "الشعب الفلسطيني للأسف سيدفع ثمنا كبيرا، لأن نسبة الخسائر كبيرة جدا، والحروب أصبحت عبئا كبيرا على الشعوب، ولكن التجارب أثبتت أن فلسطين تستطيع العودة والوقوف مجددا".

وحول مخاوف من اتساع دائرة الحرب، وتدخل إيران، قال العرابي: "أنا لا أرى أن هناك امتدادا لدائرة الحرب، ولا يمكن أن تتورط أيضا أمريكا بأي شكل ولكن وجود الدعم بالقطع البحرية، لمجرد الردع، ولكن محاولة منها لتقديم العون.

وبشأن جلسة مجلس الأمن، أوضح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أنها لم تتضمن أي قرارات من شأنها تهدئة الأوضاع، وهو تدخل هامشي ولايمكن أن يشكل قرار وجداني لدولة إسرائيل.