جنوب إفريقيا: ما يقوم به الفلسطينيون رد فعل طبيعي لشعب يعيش تحت الاحتلال

أدانت جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطينيون من ممارسات فصل عنصري واحتلال، هو السبب لتطور الأوضاع بهذا الشكل.

وقالت وزارة التعاون الدولي والخارجية في جنوب إفريقيا، في بيان صدر عنها، إن ما يقوم به الشعب الفلسطيني رد فعل طبيعي لشعب يعيش تحت الاحتلال.

يجدر الإشارة إلي أن الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا أصدرت بيانات سياسية، أدانت من خلالها الغارات الإسرائيلية الوحشية ضد المدنيين العزل، وأعلنت وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني، كون شعب جنوب أفريقيا عاش تجربة الفصل العنصري المماثلة لتجربة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أصدر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، والحزب الشيوعي الجنوب الإفريقي، وحزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية، بيانات بهذا الخصوص، إضافة لبيانات مجموعات التضامن مع الشعب الفلسطيني مثل مجموعة تحالف التضامن مع فلسطين، ومنظمة إفريقيا من أجل فلسطين، ومؤسسة القدس، ومجلس العلماء، بيانات في السياق ذاته، نددت جميعها بالموقف الإسرائيلي وحملة التطهير العرقي، والحرب الوحشية التي يقوم بها الاحتلال ضد المواطنين في قطاع غزة وفلسطين بأكملها.

وشهدت مدينة كيب تاون فعالية تضامنية حاشدة نظمها الحزب الحاكم بالتعاون مع منظمة أفريقيا من أجل فلسطين.