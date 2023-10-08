"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن ثوابت الموقف المصرى من القضية الفلسطينية

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مساء يوم الأحد، تقريرًا ملخصًا عن ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والذي اتضح من خلاله أن مصر حريصة على التواصل مع الأطراف المعنية بالقضية، كما أن مصر استضافت قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، وأكدت الاجتماعات ضرورة تبني حل الدولتين.

وأكد التقرير أن مصر حرصت على دعم كل جهود التهدئة، كما أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر مساعيها لإقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى سعي مصر لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وستظل مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وأكدت مصر أن الفلسطينيين يخوضون معركة وجود دفاعًا عن مقدساتهم.