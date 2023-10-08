غدا.. ياسمين الحربي تحيي حفلا موسيقيا بدار الأوبرا المصرية

تحيي مساء غد عازفة الهارب ياسمين الحربي حفلا موسيقيا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل بسعر موحد بقيمة 85 جنيها وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدار وداخل شباك التذاكر.

من المقرر أن تقدم ياسمين حربي لجمهورها خلال الحفل بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الهارب، إلى جانب مختارات من أعمال عمالقة التلحين في مصر والوطن العربي من بينهم سيد درويش، محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي وهاني شنودة، بالإضافة إلى ميدلي لمحمد منير، ميدلي لعبدالحليم حافظ، ميدلي لفيروز.

ياسمين الحربي التحقت بمعهد الكونسرفتوار في السابعة من عمرها، ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب، وبدأت منذ 2001 إعادة صناعة الهارب في مصر، وصنعت العديد من الآلات بأحجام مختلفة بيديها في البيت، وقد قدمت العديد من الحفلات في مختلف المواقع الثقافية في مصر ولاقت استحسان كبير من الجمهور والنقاد.



