الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا ملخصًا لتنمية صعيد مصر في 10 سنوات

مشروعات الزراعة
مشروعات الزراعة

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مساء يوم الأحد، تقريرًا ملخصًا لتنمية صعيد مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، وتبين أنه تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد لوضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة، وحظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية بلغت 1.8 تريليون جنيه، كما تم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق.

وشملت التنمية في صعيد مصر أيضًا، إقامة 365 كوبري ونفقًا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه، فضلًا عن 22 محورًا على النيل لربط القطاع الغربي بالشرقي، والانتهاء من 8 محاور على النيل، وجار تنفيذ 14 محورًا، بالإضافة إلى تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه.
 

وأشار التقرير إلى تطوير 46 محطة للسكة الحديد في محافظات الصعيد، وتنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 121 مشروع مياه شرب يغطي 97.8% من محافظات الصعيد، وتنفيذ 224 مشروع صرف صحي يغطي 33.3% من المحافظات، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1.1 مليون وحدة سكنية. 

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