أستاذ زراعة: صعيد مصر شهد تنمية زراعية لم تحدث من قبل

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن التنمية التي شهدها صعيد مصر على المستوى الزراعي أو الاجتماعي أو الصناعي أو البيئي كانت بمشاركة أهالي الصعيد، وبالتعاون أيضًا مع شركاء التنمية وهيئة تنمية الصعيد، كما أن الدولة المصرية اهتمت بالوجه القبلي على وجه الخصوص، من أجل إحداث نقلة نوعية تمس تمكين المواطن وتوفير سبل حياة كريمة له.



وأضاف "أبواليزيد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعيد، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن البنية التحتية للجانب الزراعي في مصر شهدت مؤخرًا تنفيذ 272 مشروعًا، والتي تنوعت بين مشروعات تأهيل الترع، وإحلال وتجديد للمنشآت المائية وأعمال تطوير الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار وتجهيزها بالطاقة الشمسية، فضلًا عن تنفيذ شبكات رفع المياه.



وأوضح أستاذ الزراعة، أن مشروع إنشاء قناطر بيروت الجديدة، والذي يقدم خدمات لـ1.6 مليون فدان في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وهذا التحديث الذي تم في الري كان يهدف إلى التوسع في مساحات لأراضي مستصلحة جديدة، من أجل ترشيد المياه وتوفيرها لهذه الأراضي.