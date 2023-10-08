كيف تحمي طفلك في ظل أجواء الطقس المتقلبة؟

يتميز فصل الخريف بالتقلبات المناخية، لأنه يعد فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ومن المتوقع أن يشهد خريف هذا العام زيادة في معدلات سقوط الأمطار، وتقدم "الدستور" عدة نصائح يمكن اتباعها لحماية الأطفال من الظروف الجوية المتقلبة، ومنها:

ارتداء الملابس المناسبة

يجب ارتداء الملابس المناسبة للظروف الجوية، مثل الجاكيتات الدافئة في الأيام الباردة، والملابس الخفيفة في الأيام الحارة، كما يجب ارتداء الأحذية المناسبة لحماية القدمين.

تناول الطعام الصحي

يجب تناول الطعام الصحي والمتوازن لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض التي تُضيب الأطفال.

الحفاظ على نظافة اليدين

يجب غسل اليدين بانتظام للوقاية من الأمراض المعدية.

تجنب التعرض للأشخاص المرضى

يجب تجنب التعرض للأشخاص المرضى، خاصة في حالة الإصابة بالأمراض المعدية.

توفير الحماية من الأمطار

في حالة هطول الأمطار، يجب استخدام مظلات أو ملابس مقاومة للماء لحماية الأطفال من البلل والبرد.

مراقبة حالة الطقس

يجب مراقبة حالة الطقس والتوقعات الجوية قبل الخروج، وذلك لتحديد الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال.

تجنب التعرض للرياح القوية

يجب تجنب التعرض للرياح القوية، حيث يمكن أن تتسبب في تحطيم الأشياء والإصابة بالأذى.

توفير التهوية المناسبة

في حالة الأيام الحارة، يجب توفير التهوية المناسبة داخل المنزل أو استخدام مكيفات الهواء لتجنب التعرض لارتفاع درجات الحرارة

الحفاظ على النشاط البدني

يجب الحفاظ على النشاط البدني لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض.

الحصول على التطعيمات اللازمة

يجب الحصول على التطعيمات اللازمة للوقاية من بعض الأمراض المعدية.

توفير التهوية المناسبة

في حالة الأيام الحارة، يجب توفير التهوية المناسبة داخل المنزل أو استخدام مكيفات الهواء لتجنب التعرض لارتفاع درجات الحرارة المفرطة.

التوعية والتعليم

يجب توعية الأطفال وتعليمهم بعض الإجراءات الأساسية للوقاية من الأمراض والحفاظ على صحتهم في فصل الخريف.