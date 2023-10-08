الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تحمي طفلك في ظل أجواء الطقس المتقلبة؟

كيف تحمي طفلك
كيف تحمي طفلك

يتميز فصل الخريف بالتقلبات المناخية، لأنه يعد فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ومن المتوقع أن يشهد خريف هذا العام زيادة في معدلات سقوط الأمطار، وتقدم "الدستور" عدة نصائح يمكن اتباعها لحماية الأطفال من الظروف الجوية المتقلبة، ومنها:

ارتداء الملابس المناسبة

 يجب ارتداء الملابس المناسبة للظروف الجوية، مثل الجاكيتات الدافئة في الأيام الباردة، والملابس الخفيفة في الأيام الحارة، كما يجب ارتداء الأحذية المناسبة لحماية القدمين.

تناول الطعام الصحي

 يجب تناول الطعام الصحي والمتوازن لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض التي تُضيب الأطفال.

الحفاظ على نظافة اليدين

 يجب غسل اليدين بانتظام للوقاية من الأمراض المعدية.

تجنب التعرض للأشخاص المرضى

 يجب تجنب التعرض للأشخاص المرضى، خاصة في حالة الإصابة بالأمراض المعدية.

توفير الحماية من الأمطار

 في حالة هطول الأمطار، يجب استخدام مظلات أو ملابس مقاومة للماء لحماية الأطفال من البلل والبرد.

مراقبة حالة الطقس

 يجب مراقبة حالة الطقس والتوقعات الجوية قبل الخروج، وذلك لتحديد الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال.

مع بداية الخريف.. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الموسمية؟

تجنب التعرض للرياح القوية

 يجب تجنب التعرض للرياح القوية، حيث يمكن أن تتسبب في تحطيم الأشياء والإصابة بالأذى.

توفير التهوية المناسبة

 في حالة الأيام الحارة، يجب توفير التهوية المناسبة داخل المنزل أو استخدام مكيفات الهواء لتجنب التعرض لارتفاع درجات الحرارة

الحفاظ على النشاط البدني

 يجب الحفاظ على النشاط البدني لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض.

الحصول على التطعيمات اللازمة

 يجب الحصول على التطعيمات اللازمة للوقاية من بعض الأمراض المعدية.

توفير التهوية المناسبة

في حالة الأيام الحارة، يجب توفير التهوية المناسبة داخل المنزل أو استخدام مكيفات الهواء لتجنب التعرض لارتفاع درجات الحرارة المفرطة.

التوعية والتعليم

 يجب توعية الأطفال وتعليمهم بعض الإجراءات الأساسية للوقاية من الأمراض والحفاظ على صحتهم في فصل الخريف.

فصل الخريف التقلبات المناخية الأطفال حماية الأطفال تناول الطعام الصحي

مواد متعلقة

مع بداية الخريف.. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الموسمية؟

الجفاف يطارد بريطانيا فى الخريف.. تحذيرات من موجات حر تاريخية فى أكتوبر

بريطانيا تستعد لأولى عواصف الخريف.. وتحذيرات من الرياح والفيضانات المدمرة

الأكثر قراءة

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

إمام عاشور يبكى بعد إصابته فى مباراة الأهلى والإسماعيلى

أول قرار من كولر بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثية فى الدورى

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة