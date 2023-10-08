الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد البارالمبي للكرة الطائرة يستعد بقوة لاستضافة بطولة العالم بالعاصمة الإدارية

الاتحاد المصري للكرة
الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبي

يضع الاتحاد المصري البارالمبى للكرة الطائرة  الرتوش الأخيرة  لاستضافة مصر بطولة العالم للرجال والسيدات خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل للمرة الثالثة في تاريخها.

تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة والذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام، حيث رفع الدكتور مصطفى صادق رئيس الاتحاد  ورئيس اللجنة المنظمة درجة الاستعداد القصوى لاستضافة هذا الحدث التاريخي بتشكيل 16 لجنة مختلفة لخروج البطولة بالشكل الذي يليق بمصر العراقة والتاريخ، والتي ستحول أنظار العالم إلى أرض الكنانة.مصر  لمدة تزيد عن عشرة أيام ، حيث عقدت اللجنة المنظمة العليا للبطولة اجتماعا موسعا عصر اليوم بمقر الاتحاد بميدان الجيش بالقاهرة ، حضره أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة ، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة .

قال الدكتور مصطفى صادق إن البطولة  تشهد إقبالا غير عادي من دول العالم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي يسطر حروفه على أرض أم الدنيا مصر ، من أجل التنافس على اللقب العالمي  ، مشيرا إلى أن 19 دولة وافقت على المشاركة وهي الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنفوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة ، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16 منتخبا ، يمثلوا 16 دولة ، أما منافسات السيدات ، فيشارك فيها 12 منتخبا ، من 12 دولة .

أضاف الدكتور مصطفى صادق، أن البطولة ستقام على ملاعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية ، والتي تعد مهمة للغاية نظر لأنها أحد محطات التأهيل لدورة الألعاب الأوليمبية التي سوف تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل .

أشار رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن منتخبى الرجال والسيدات يستعدا للبطولة فى معسكر مغلق بمحافظة الإسماعيلية انطلق يوم 3 سبتمبر الجارى ، يضم 40 لاعبا ولاعبة ، بواقع 20 لاعبا فى منتخب الرجال تحت قيادة العميد أيمن العطيفى المدير الفنى ، و20 لاعبة فى معسكر السيدات تحت قيادة الدكتور محمد عبد الشافى المدير الفنى ، مؤكدا أن الأجهزة الفنية بكلتا المنتخبين سيقوما بتصفية كل منتخب إلى 14 لاعبا ، و14 لاعبة قبل إنطلاق البطولة ، معلنا أن منتخب السيدات يضم عناصر شابة معظمهون من صغيرات السن ، حرص الجهاز الفنى على ضمهن إلى معسكر المنتخب بجانب بعض اللاعبات الخبرة ، لزيادة الاحتكاك ، وتجهيزهن لبطولة إفريقيا التى تقام بنيجيريا فى 29 يناير من العام المقبل ، والتى تعد الهدف الأساسى لهذا المنتخب الواعد .

الاتحاد المصري للكرة الطائرة للرجال والسيدات باليوم العالمى للإعاقة مصطفى صادق

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