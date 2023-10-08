"أصحاب ولا بيزنس" منها.. أعمال سينمائية تناولت القضية الفلسطينية

تهتم السينما المصرية بالقضية الفلسطينية وتتناولها في أفلامها فإنها تضع تلك القضية نصب أعينها، وفى هذا السياق ترصد الدستور أبرز الأعمال السينمائية التى تناولت القضية الفلسطينية بالحبكة الدرامية.

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«أرض الأبطال»

فى بدايات السينما المصرية في أفلام الأبيض والأسود وبداية الصراع خرج لنا فيلم "أرض الأبطال " بطولة كوكا وعباس فارس وهو إنتاج عام 1953، وتدور أحداثه عن أجواء حرب فلسطين عام 1948، حيث يفاجأ أحد الشباب عندما يعلم أن والده الثري قرر أن يتزوج الفتاة التي يحبها، ليقرر التطوع في الجيش ويشترك في الحرب، ليلتقي في غزة بفتاة فلسطينية، ليقعا في الحب ويقررا الزواج، فيقوم والده بتوريد أسلحة فاسدة إلى الجيش، وتسبب هذه الأسلحة في فقدان نجله بصره في إحدى العمليات.

«الله معنا»

سيدة الشاشة العربية قدمت أيضا القضية الفلسطينية في فيلم " الله معنا " الذي تم إنتاجه عام 1955 وتدور أحداثه عن قيام ضابط "عماد" بالذهاب للمشاركة في حرب فلسطين، ويصاب خلالها ويتم بتر ذراعه، ليعود من الجرحى، وتكشف تفاصيل الفيلم أن هناك رجالا وراء توريد الأسلحة الفاسدة للجيش، والفيلم من إخراج أحمد بدرخان وتأليف إحسان عبدالقدوس، وبطولة فاتن حمامة وعماد حمدي وماجدة حسين رياض ومحمود المليجي وعلوية جميل.

«فيلم باب الشمس»

تدور أحداثه عن ذهاب البطل الفلسطيني يونس إلى المقاومة بلبنان، وتظل زوجته في قريتها بالجليل، ويتسلل يونس من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة «باب الشمس»، خلال فترة الخمسينيات والستينيات.



«فيلم أصحاب ولا بيزنس»

تناول فيلم أًصحاب ولا بيزنس القضية الفلسطينية من خلال ذهاب المذيع رغماً عنه إلى فلسطين لتغطية الأحداث هناك ليقابل شاب فلسطيني يقوم بعملية استشهادية تغير من مسار حياة البطل.