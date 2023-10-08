طارق عبدالعزيز: موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضية الفلسطينية

ثمن النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، التحركات المصرية والاتصالات التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمسئولون المصريون مع الجانب الأوروبي والأمريكي والعربي لإقرار التهدئة ووقف التصعيد ضد قطاع غزة، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضية الفلسطينية، وإرساء السلام في الشرق الأوسط.

الجهود الدولية

وطالب عضو الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بضبط النفس، والحيلولة دون سقوط ضحايا أبرياء، وأن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.

وأوضح عضو الشيوخ أن مصر كما كانت دائمًا راعية للسلام في الشرق الأوسط والعالم، تجري اتصالات مصرية "مكثفة" مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث التهدئة ومنع التصعيد"، ونأمل أن تستجيب الأطراف لصوت الحكمة والعقل.

مبدأ السلام

ولفت طارق عبدالعزيز إلى أن مصر تتبنى دائمًا مبدأ السلام، وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأنها حذرت على مدار أشهر ماضية من خطورة التصعيد والاقتحام من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الأعمال هي التي أدت إلى العنف الدائر بين الجانبين.