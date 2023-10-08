الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق بمول تجارى فى الشيخ زايد

حريق
حريق

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمول تجاري اشتعل بأحد طوابقه حريق، بمدينة الشيخ زايد، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا أدى لاشتعال الحريق.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من العاملين بالمول التجاري، لبيان سبب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق. 

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى مدينة الشيخ زايد. 

 

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها. 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

معاينة لمول تجاري الشيخ زايد اشتعال النيران ماس كهربائي رجال المباحث

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