محافظ أسيوط يتفقد عددًا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عددًا من المدارس بمدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك في إطار متابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم، ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية.

حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مدرسة بدر الرسمية للغات وتفقد بعض الفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإعدادية، ووجه التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وموصيًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته، موجهًا المعلمين بشرح الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

واستكمل المحافظ جولته للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدرستي الوحدة العربية ودرية الحسيني المشتركة وسط استقبال من الأطفال رافعين الأعلام مرددين النشيد الوطني للبلاد، وتفقد بعض فصول المدرسة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وشاهد انتظام الدراسة بها وتحاور مع الأطفال وردد النشيد الوطني معهم واستمع إلى قصيدة في حب الرسول من إحدى الطالبات في الصف الأول الابتدائي وأهداها شنطة مدرسية وبعض الأدوات الدراسية ثم شهد بعض العروض والفقرات الفنية والغنائية للطلاب موجهًا لهم الشكر على تميزهم في العروض التي قدموها، كما تفقد أعمال التشجير وزراعة بعض النباتات والأشجار بالمدرسة، واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة للأعمال التي تمت لخلق مساحات خضراء كمتنفس للطلاب والمعلمين ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وشدد اللواء عصام سعد على مسئولي التربية والتعليم بمتابعة انتظام الدراسة بكل مدارس المحافظة، والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهًا بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد والآمن أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي.



اللواء عصام سعد: المحافظة بها مليون و238 ألفًا و760 طالبًا وطالبة

وأكد المحافظ أن إجمالي عدد المدارس على مستوى المحافظة 3079 مدرسة، وعدد التلاميذ بمختلف المراحل الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بلغ مليونًا و238 ألفًا و760 طالبًا وطالبة، منهم 59 ألفًا و900 طالب بمرحلة رياض الأطفال و663 ألفًا و582 طالبًا بالمرحلة الابتدائية، و284 ألفًا و177 طالبًا بالمرحلة الإعدادية، و800 ألف و19 طالبًا بالمرحلة الثانوية، و126 ألفًا و890 طالبًا بالتعليم الفني، و22 ألفًا و170 طالبًا بالتعليم المجتمعي، و2022 طالب بالتربية الخاصة، لافتًا إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه، وتم نهوها واستلامهم في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصلًا دراسيًا، فضلًا عن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.

ومن جانبه أكد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي، منها الانتهاء من صيانة وتطوير كل المدارس والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز ولضمان استقرار العملية التعليمية، والانتهاء من تدريب عدد كبير من المعلمين وفق خطة الوزارة للتدريب.

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