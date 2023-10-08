الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" تختتم زيارتها لمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" برئاسة الدكتورة ايفاد جوردنز رئيس البعثة، والدكتور محمد عبدالقادر مدير مكتب إيفاد بالقاهرة، زيارتها لمحافظة مطروح التي استمرت على مدار أسبوع وذلك لمتابعة أنشطة مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد بحضور الدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني للمشروع ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، والمهندس محمود الأمير المدير التنفيذي للمشروع.

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ـ استصلاح مساحات جديدة بنظم الري الحديث

وأكد الدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني للمشروع، أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بمحافظة مطروح وتقديم كافة أوجه الدعم خاصة في المجال الزراعي والتي تسهم بأكبر مشروع تنموي هو مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية من اجل تحسين مستوى المواطنين من منطقة غرب الضبعة حتى السلوم بالإضافة إلى واحة سيوة ومنطقة المغرة جنوب العلمين والذي يساعد على زيادة الرقعة الزراعية من خلال تنمية الوديان واستصلاح مساحات جديدة بنظم الري الحديث.

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ـ تنمية الساحل الشمالي الغربي

وأشار المنسق الوطني للمشروع إلى أن الدولة تولى اهتمامًا غير مسبوق في تنمية الساحل الشمالي الغربي خاصة المناطق المحرومة جنوب الصحراء  بمتابعة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لوصول المشروع للمناطق الاكثر احتياجًا  في جميع المجالات من ممارسات زراعية او حصاد مياه الامطار  وكذلك تنمية المرأة.

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ـ حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان والمراعي

وأوضح المهندس محمود الامير المدير التنفيذي للمشروع، أن هذه الأنشطة تأتي بغرض التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومكافحة التصحر في نطاق مناطق الزراعة المطرية بمحافظة مطروح خاصة أنشطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان والمراعي والاهتمام بالأنشطة المشروعات الصغيرة التي تساعد المرأة البدوية على تحسين دخلها.

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وتابع أن هذه المشروعات تشمل  تنفيذ أنشطة حصاد مياه الأمطار وإنشاء الآبار وخزانات لتجميع مياه الأمطار وتخزينها للاستخدامات المنزلية والشرب وسقي حيوانات الري التكميلي لبعض الزراعات البستانية، وتنمية المراعي الطبيعية وتحسين  الثروة الحيوانية ورفع انتاجيتها وتنمية الوديان، مشيرا إلى أن  أعمال التنمية لهذه الوديان  تتم من خلال إنشاء السدود واستصلاح الأراضي واستزراعها في بطون الوديان بالإضافة للبنية التحتية الاجتماعية لدعم العملية التعليمية والصحية للمجتمعات البدوية ودعم وتنمية المرأة وتنفيذ الانشطة المدرة للدخل وتحسين النواحي التغذوية وتحسين مستوي المعيشة للأسر البدوية الفقيرة.

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ـ إنشاء 1600 «بئر نشو»

وأكد  المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي للمشروع أن العمل يتم تكثيفه العمل  للعام الثالث  لإنشاء 1600 «بئر نشو» وتم تنفيذ 946  بئر، 160 خزانًا أرضيًا،  تم تنفيذ 60 بئر وجارى تنفيذ 100 اخرين إضافة إلى إعادة تأهيل 113  بئرا رومانيا لحصد وتخزين 120 آلف متر مكعب من مياه الأمطار في مناطق عمل المشروع الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم، التي تعتمد على الأمطار، فضلًا عن إنشاء واستصلاح 30 كيلو طولي تم تنفيذ 9 كيلو متر وجاري 21 كيلو  سد في بطون الوديان لحجز وتخزين 100 ألف متر مكعب للزراعات البستانية المعمرة وانشاء عدد 40 جابية سعة 300 متر مكعب .

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كما تم تنفيذ 89 كيلو متر من المكون المحلى للطرق بالتجمعات المحلية لربط المناطق التنموية بالتعاون مع محافظة مطروح مع توزيع عدد 116 كبش على صغار مربي الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 1230 وحدة رعوية من المكون المحلى بالمناطق الرعوية كما تم تنفيذ عدد 100 خزان سعة 150 متر مكعب، مشيرا إلى إعادة تأهيل عدد 50 منزل بمناطق سيدي براني والنجيلة غرب مرسى مطروح للأسر الأكثر احتياجًا مع تنفيذ عدد 400 دورة مياه  وعدد 400 برج حمام للسيدات المعيلات بالمجتمعات المحلية مع فتح 58 فصل لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح.

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بعثة الصندوق الدولي مشروع تعزيز القدرة على المؤامة المؤامة في البيئات الصحراوية مطروح محافظ مطروح

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