120 محضرًا متنوعًا خلال حملات على المخابز والأسواق بكفرالشيخ

تمكنت الحملات التموينية بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، من تحرير 120 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظة كفرالشيخ، بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، بالتعاون مع مديرية التموين والصحة، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ.

مخالفات تموينية بمدن كفرالشيخ

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن الحملات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 120 محضرًا متنوعًا منها 80 مخالفة تموينية ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان)، و40 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم وجود شهادات صحية- عدم الإعلان عن الأسعار- غش تجار- وضبط سلع منتهية الصلاحية).

وأضاف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجّار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وفي وقتٍ سابق، فقد تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني بالتعاون مع مديرية التموين بكفرالشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، من ضبط مخزن غير مرخص وغير معلن عنه للجهات الرقابية بداخله كميات كبيرة من صلصة الطماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين للحملة التموينية، أنه تتم إعادة تعبئة صلصة الطماطم في عبوات جديدة وبيعها من جديد، وكذلك حيازة كميات كبيرة من صلصة الطماطم المتنوعة مجهولة المصدر، ومدون عليها بيانات غير صحيحة، وعدم وجود فواتير معتمدة لجميع المضبوطات بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وتم ضبط 355 ألف عبوة صلصة غير صالحة.