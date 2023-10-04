ضبط 355 ألف عبوة صلصة فاسدة بمخزن في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، من ضبط مخزن غير مرخص وغير معلن عنه للجهات الرقابية بداخله كميات كبيرة من صلصة الطماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

إعادة تعبئة الصلصة الفاسدة في عبوات جديدة لبيعها للمواطنين

وتبين للحملة التموينية، أنه يتم إعادة تعبئة صلصة الطماطم في عبوات جديدة وبيعها من جديد، وكذلك حيازة كميات كبيرة من صلصة الطماطم المتنوعة مجهولة المصدر، ومدون عليها بيانات غير صحيحة، وعدم وجود فواتير معتمدة لجميع المضبوطات بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وتم ضبط 355 ألف عبوة صلصة غير صالحة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وعددها 247 ألف عبوة × 50 جم من نوع العصفور مجهولة المصدر وبدون فواتير معتمدة، و96 ألف عبوة صلصة من نوع ستان مجهولة المصدر وبدون فواتير معتمدة، و12 ألف عبوة صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومؤخرا، تمكنت حملة مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، من ضبط 37 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وزن الشيكارة الواحدة 50 كجم، وتحرر المحضر رقم 13618 لسنة 2023 جنح مركز دسوق، وضبط 68 كيلو سكر بدون فواتير، وتحرر المحضر 13619، و13620سنة 2023ـ، كما حررت الحملة محضرا إدارة نشاط بدون ترخيص، لصاحب محل بقالة.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر بيع سكر بأزيد من التسعيرة، كما تمكنت الحملة من ضبط 5 طن سكر باحدى مصانع الحلويات، تحرر المحضر رقم 13055 جنح مركز دسوق.