تحرير 5 محاضر للمزارعين لحرق قش الأرز وإزالة التعديات بكفرالشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، وتطهير الصرف الصحي، ورفع المياه بقرية شنو والحمراوي، وخفض المنسوب، وتحرير محاضر للمزارعين لحرق قش الأرز، ومرور لجان على الزراعات، لمنع حرق قش الأرز، إضافة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

تحرير 5 محاضر للمزارعين

أكد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه يقوم بالمرور على الأراضي الزراعية لمنع حرق قش الأرز بمشاركة الإدارة الزراعية، ومديري الجمعيات، ما أسفر عن تحرير 5 محاضر بيئية للمخالفين، مناشدًا المزارعين بعدم حرق قش الأرز، للاستفادة منه حفاظا على البيئة وسلامة المواطنين.

وأوضح اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه يتم شن حملات نظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج.

كما تابع صيانة صفايات الأمطار، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها، لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار خلال فصل الشتاء.

إزالة التعديات بمركز بلطيم

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إزالة حالة تعدٍ في المهد بقرية الزهراء، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تابع حملات النظافة ورفع المخلفات.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، استمرار العمل برفع مياه الصرف بقرية شنو، للشوارع الرئيسية والفرعية، موجهًا رئيس قرية الحمراوي، بكسح جميع غرف الصرف، والقيام بأعمال التمليس لجميع الخطوط بالقرية باستخدام معدات شركة المياه والصرف بكفرالشيخ، مع عدم توقف العمل حتى يتم الانتهاء بالكامل من حل مشكلة الصرف بالقرية، كما تابع رئيس المركز والمدينة كسح مياه الصرف بقرية الحمراوي.