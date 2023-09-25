الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات نظافة وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة بمدن ومراكز كفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات للنظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع، وصيانة أعمال الإنارة بالشوارع.

 

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع التراكمات والمخلفات والأتربة وتفريغ صناديق القمامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية بالمدينة والقرى، ورفع المخلفات بجميع أنواعها والتخلص منها ووضعها بالمقلب العمومي بالمدينة، لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بكافة الخدمات، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى، لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، كما تابع صيانة ورفع كفاءة الإنارة بناحية البياض والمنشية، وجارٍ الاستكمال لرفع كفاءة الإنارة بمداخل القرى والعزب، في إطار خطة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

حملات نظافة بشواطئ مصيف بلطيم

وأوضح هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، أنه قد تم شن حملات نظافة بشواطئ المدينة المختلفة، وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا إزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي، كما تابع أعمال تقليم الأشجار بالمداخل وتجهيز وصيانة الحدائق العامة وريها، ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعي.

حملات نظافة وزراعة الأشجار بالرياض
 


فيما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات النظافة والتجميل، وزراعة الأشجار وريها، بمدخل المدينة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة ورش الشوارع الرئيسة ورفع الأتربة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المركز والمدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ، والشوارع الرئيسية، ورفع الاعلانات الغير مرخصة والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات و مسح وتمهيد الشوارع.

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حملات نظافة وإزالة للإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

وأكد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم، ورفع كفاءة الإنارة العامة، ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب.

 

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي، وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

 

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملات النظافة، ورفع المتولد اليومي، وكنس الشوارع، إضافة لأعمال النظافة بالمدارس ومحيطها، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

دسوق بيلا بلطيم الرياض كفر الشيخ

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