حملات نظافة وإزالة للإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

شهدت مدن ومراكز بيلا ودسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ حملات نظافة، ومتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحملات لإزالة الإشغالات، وتطهير مصارف.

حملات نظافة مكثفة بقري دسوق

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق.

وتفقد رؤساء المدن المدارس والمعاهد الازهرية بنطاق المركز والمدينة، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الازهرية، موجها بضرورة غسيل خزانات المياه قبل بدء العام الدراسى، وتنفيذ خطة أعمال النظافة على مدار العام الدراسي من جانب الوحدات المحلية.



احلال وتجديد كوبري صروة بقلين

فيما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال إحلال وإنشاء كوبري صروة، باعتماد قدره 2.6 مليون جنيه.

كما تابع الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد، موجهاً بمراجعة أعمال الإنارة والسباكة ودورات المياه، والنوافذ والفصول الدراسية، وتكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتهذيبها داخل وخارج أسوار المدارس، بالتنسيق مع مديري المدارس، قلين.

كما تابع تنفيذ إزالة 4 حالات على الأرض الزراعية بقرية ميت الديبة، وعزبة الحارس، وعزبه خورشيد، على مساحة قيراطين، إضافة لتطهير مصارف.





وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال النظافة وكنس الشوارع، ورفع القمامة وقص الأشجار ومسح طرق المنطقه، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمصانع وتيسير الحركة المرورية بها في جميع شوارع المنطقة الصناعية.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع كفاءة الطرق من تمهيد وتسوية وتجريد بنطاق القري، وأعمال النظافة، ورفع المخلفات وتجريد الأتربة ورفع التراكمات وكنس الشوارع بنطاق شوارع وميادين المدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا للنهوض بمستوى البيئة ورفع كفاءة الطرق والنظافة.