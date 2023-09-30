زراعة كفر الشيخ: حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، الحملة القومية الشامله لمكافحة القوارض، بعد حصاد المحاصيل الصيفية بمشاركة 30 جمعية، تابعة لمراكز إدارات محافظة كفر الشيخ، وذلك في اطار توجيهات وزير الزراعه، والدكتور رئيس القطاع، والدكتور أحمد رزق، مدير عام الإدارة المركزيه، لمكافحة الآفات بالوزارة، والمهندس عبد الجواد الشابورى، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة القوارض، والدكتور ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

استخدام المبيدات المختلفة في المساحات الكبيرة والصغيرة



قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، جرت الحملة بإستخدام مبيد فوسفيد الزنك في المساحات الكبيرة، ومبيد اليبت في المساحات الصغيرة، طبقا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة، وبالتعاون مع للجان المتابعة بالمديرية وإدارة القوارض في تنفيذ التعليمات، موجها الشكر لرؤساء قسم القوارض بالمراكز علي المجهود الكبير في تنفيذ الحملة.

كفر الشيخ تمتلك أكبر مساحة لزراعات القطن علي مستوي الجمهورية

ومؤخرا، فقد أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ تمتلك أكبر مساحة لزراعات القطن على مستوى الجمهورية، بإجمالى 84 ألف و200 فدان، لافتا إلى أن زراعة قطن تتركز في 3 مراكز الحامول وبيلا، مؤكدًا أن المحافظة تشهد بدء بشاير الخير في جني القطن.

وأضاف غربية، أنه قد تم تجهيز 91 مجمعا لاستقبال القطن كأكبر محافظة تتميز بزراعة القطن هذا العام، مشيرًا إلى أن انتاجية الفدان تتراوح ما بين 10لـ12 قنطارا للفدان.

وقد أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام موجها التحية لكل المزارعين والفلاحين من أهالينا الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.