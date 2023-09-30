السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء خدمات بيطرية لـ1443 رأس ماشية بقرية صندلا فى كفر الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت قرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ، أول أيام القافلة البيطرية المجانية المشتركة والتى تستمر لمدة أسبوع، فى إطار التعاون بين مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، ومعهد بحوث تناسليات الهرم وضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات.

  • فحص بيطري لـ1143 رأس ماشية بقرية صندلا

    أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه جرى تم تقديم الخدمات المجانية ل 1443 حالة متنوعة، وهم 198 حالة تشخيص حمل وتناسليات وفحص سونار،  و19 حالة جراحةـ، و235 حالة باطنة، والتهاب ضرع224، وتحصينات غير سيادية، 325 رش طفيليات خارجية، و125 تجريع طفيليات داخلية، ولازال أعمال القافلة مستمرة لنهاية الأسبوع حفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة، وزيادة التوعية لدى المربين بالخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
  • الطب البيطري: حملات لتحصين الماشية في قري كفر الشيخ

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه القرى والمراكز تشهد حملات لتحصين الماشية، ضد مرض الجلد العقدي، من خلال لجان بيطرية، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وسلامة المواطنين من الأمراض الوبائية، إضافة لحملات توعية التحصين، والترقيم والتأمين، وأعمال التقصى فى قرية شباس الشهداء التابعة لإدارة دسوق.

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زراعة الأشجار ورصف الشوارع بالإنترلوك فى كفر الشيخ

وأضاف بشار، أن المديرية ستعقد ندوات بالإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، ندوات عن الأمراض الوبائية، وأهمية التحصين والترقيم، والتأمين، لضمان وصول الدعم للفلاح، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد بشار، أن المديرية نظمت 20 قافلة بيطرية بقرى محافظة كفر الشيخ، وتم تقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 30 ألف رأس ماشية ودواجن، وإجراء العمليات البيطرية، مشيرًا إلى أن القوافل البيطرية مستمرة.

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