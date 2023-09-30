السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس أزهرية كفرالشيخ يتابع سير أول يوم دراسى بالمعاهد

معاهد كفر الشيخ
معاهد كفر الشيخ

أكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنه تابع فعاليات أول يوم دراسي بمطلع العام الدراسي الجديد للمعاهد التي تعمل بنظام الفترتين، حيث تفقد سير العمل بمعهد كفرالشيخ الإعدادي بنين.

وحرص رئيس المنطقة، على متابعة فعاليات إقامة طابور الصباح والإذاعة المدرسية للمعهد وتحية علم البلاد، ثم متابعة سير اليوم الدراسي داخل فصول المعاهد، متابعًا نسب كثافة الحضور الطلابي واستيعاب الأماكن لهذه الكثافات، مناقشًا الطلاب وقيادات المعهد حول احتياجاتهم اللازمة لتوفيرها.

توزيع المناهج الدراسية 

كما تابع رئيس المنطقة بنفسه تسلم الكتب الدراسية للطلاب، وتوزيع المناهج الدراسية وجداول الحصص علي المعلمين، كما اطلع على مدى الحرص والالتزام بالزي الأزهري، ومدى الاهتمام بنظافة المعهد.

كما حث رئيس المنطقة هيئة التدريس على أهمية بث روح التعاون مع قيادات المعهد، للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكدًا على الدور الهام للمعلم ومكانته العلمية وضرورة أن يحتذى به بين طلابه.

وشهد فعاليات الجولة التفقدية برفقة رئيس المنطقة كل من مدير إدارة الأمن بالمنطقة، ومدير إدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، وشيخ معهد كفرالشيخ الإعدادي بنين.

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انطلاق الدراسة

وانطلقت الدراسة اليوم السبت، بمعاهد الفترتين، بينما تبدأ الدراسة بمعاهد الفترة الواحدة  غدًا الأحد.

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس المنطقة الأزهرية، تشكيل لجان متابعة ميدانية من مديري المراحل وموجهي العموم لتجوب معاهد المنطقة لبدء الدراسة والتأكد من التزام مديري الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد بالتعليمات التي وجهت بها المنطقة خلال الاجتماعات المختلفة التي عقدت خلال شهر سبتمبر الجاري.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة وجود الموجهين مع شيوخ المعاهد وجميع العاملين بالمعهد من المعلمين وغيرهم من الأطقم الإدارية والفنية بالمعاهد لاستقبال الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي، مع ضرورةِ تسليم الكتب الدراسية من قبل المختصين بها لجميع الطلاب منذ اليوم الأول وعدم قيدها بدفع المصروفات المدرسية، ومتابعة تحضير المعلمين للدروس، مع إطلاع شيوخ المعاهد بدورهم ومسئوليتهم عن كل ما يتعلق بمعاهدهم.

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