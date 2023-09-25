الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انضمام بشرى إسماعيل لاعبة تايكوندو المشروع القومي بكفر الشيخ للمشاركة في البطولة العربية

اللاعبة
اللاعبة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام بشرى إسماعيل خطاب لاعبة تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى من أبناء المحافظة، لصفوف منتخب الصفوة للمشاركة في البطولة العربية، التى تقام في أكتوبر القادم على أرض مصر، بعد أن حصل الاتحاد المصري للتايكوندو على موافقة الاتحاد العربي للتايكوندو على تنظيم مصر، لبطولة الأندية العربية المفتوحة بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

  • اللاعبة بشرى حاصلة على فضية بطولة الجمهورية

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعبة بشرى اسماعيل الحاصلة على فضية بطولة الجمهورية تحت 17 سنة ببورسعيد، الحاصلة على تكريم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عقب البطولة، انضمت لمنتخب الصفوة للمشروع القومي لتلحق باللاعبين أحمد باسم و السيد مرعى للإنضمام إلى معسكر المنتخب قبل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقامة أكتوبر القادم في ستاد القاهرة .

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رياضة كفر الشيخ: انضمام اثنين من أبطال تايكوندو المشروع القومي للمشاركة في البطولة العربية

وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، لتصعيد لاعبى تايكوندو مطوبس للعب ضمن صفوف منتخب الصفوة، متمنياً لهم تحقيق نتائج متقدمة خلال البطولة.

وفي وقت سابق، فقد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام اثنين من لاعبى تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى من أبناء المحافظة، لصفوف منتخب الصفوة للمشاركة في البطولة العربية، التى ستقام في أكتوبر القادم على أرض مصر، بعد أن حصل الاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى على موافقة الاتحاد العربي للتايكوندو على تنظيم مصر، لبطولة الأندية العربية المفتوحة بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

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