الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع كفاءة الطرق وتكثيف حملات النظافة والتجميل في بيلا بكفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

قامت محافظة كفر الشيخ،  من خلال مركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، برفع كفاءة الطرق من تمهيد وتسوية وتجريد بنطاق القري، وأعمال  النظافة ورفع المخلفات وتجريد الأتربة ورفع التراكمات وكنس الشوارع بنطاق شوارع وميادين المدينة،  تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا للنهوض بمستوى البيئة ورفع كفاءة الطرق والنظافة.

  • حملات نظافة وتجميل بمدينة بيلا وقراها

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن حملات النظافة والتجميل بالمدينة والقري تتم بصفة يومية  في القري وخلال الفترتين الصباحية والمسائية في المدينة، بالإضافة إلى استهداف رفع القمامة والمخلفات من صناديق القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها والقضاء على تجمعات القمامة، وكنس الأتربة من جانبي عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية لبعض الشوارع والميادين بالمدينة.

  • رفع كفاءة الطرق بمداخل القري الأم والتوابع

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم رفع كفاءة الطرق بمداخل عدد من القري الأم والتوابع، من تمهيد وتسوية وتجريد باستخدام معدات الوحدات المحلية، بجانب رفع الإشغالات خلال الحملة الموسعة على الباعة الجائلين والمحال التجارية بشوارع وميادين المدينة.

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وشدد رئيس مدنية بيلا، علي رجال جهاز النظافة والإشغالات بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة شوارع وميادين المدينة، وألا تقتصر الحملات على الشوارع الرئيسية فقط، وأن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، مؤكداً على أن حملات النظافة مستمرة بجميع شوارع مركز ومدينة بيلا للوصول للمستوى الجمالي والحضارى اللائق بها.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ،  أيضا من حملاتها النظافة المكثفة في محيط المدارس والمعاهد الازهرية استعدادا للعام الدراسي الجديد ، وكذلك صيانة الانارة العامة بالشوارع وشن حملات تجميل لكافة الشوارع.

بيلا كفر الشيخ حملات نظافة صيانة الشوارع صيانة الانارة العامة

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