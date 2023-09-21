الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1492 مواطنًا مجانًا فى قافلة طبية بكفرالشيخ

الكشف على المواطنين
الكشف على المواطنين

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية قونة بمركز قلين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمدة يومين متتاليين بتوجيهات من وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

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11 عيادة تخصصية في القافلة الطبية

وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توافرت 11 عيادة متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1492 مواطنا خلال اليومين.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد أنه أيضًا تم إجراء 149 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 127 صورة أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 754 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ100 مواطن خلال القافلة.

استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة

يأتي ذلك بالإضافة إلى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ7 مرضى، وتم تحويل 6 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وفي وقتٍ سابق، نظّمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية في قرية محلة دياي بمركز دسوق، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توافرت 12 عيادة متخصصة، تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1741 مواطنا خلال يومين.

قونة قلين الصحة حياة كريمه كفر الشيخ

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