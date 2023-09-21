الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لاستكمال مجالس الإدارات.. انتهاء انعقاد الجمعيات العمومية بـ111 مركز شباب بكفر الشيخ

مراكز الشباب
مراكز الشباب

تجدد انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب كفر الشيخ،  وفق الجدول الزمني على مستوى المحافظة لعقد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب، بإشراف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية، طبقاً للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

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انتهاء انعقاد الجمعيات العمومية في 111 مركز شباب بكفر الشيخ

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من عقد الجمعيات العمومية بعدد 111 مركز شباب لاستكمال مجالس الإدارات على الأماكن الشاغرة و يتبقى انعقاد الجمعيات العمومية لاستكمال مجالس الإدارات، في 136 مركز شباب وجاري دعوة الجمعيات العمومية لباقي مراكز الشباب حتي  31 أكتوبر المقبل، و يتم انعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر 2023،  وأضاف أن انعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية يبدأ من 11 أغسطس حتى 30 نوفمبر المقبل بإشراف قضائي .

مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة 

   
وتم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو استكمال ولمدة سبع أيام من تاريخ دعوة الجمعية من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوم من تاريخ توجيه الدعوة ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وطاهر الخولى مدير إدارة الهيئات الشبابية وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تنظم فعاليات ثقافية وتوعوية ورياضية متنوعة.

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