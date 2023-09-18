تنفيذ دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية بـ"شباب كفر الشيخ"

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، عن تنفيذ دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية خلال الفترة من 2023/10/26م وحتى 2023/10/30م، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية) والإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لأعضاء فرق الجوالة والجوالات وأعضاء مراكز الشباب التابعين لمديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

شروط التقدم للدورة التدريبية

و يأتي ذلك وفقا للشروط التالية، أن يكون المتقدم للدورة يجيد السباحة إجادة تامة، و رسم الاختبار المبدئي للسباحة واستمارة الاشتراك بمبلغ وقدره 50 جنيها، ولا يحق استرداد المبلغ بعد السداد، رسم حضور الدورة و التدريب علي مهارات الإنقاذ بمبلغ وقدره 550 جنيها ولا يحق استرداد المبلغ بعد السداد.



وستكون مدة حضور الدورة خمسة أيام شاملة الاختبارات والتدريب، على أن يقوم المتقدم باستكمال استمارة الاشتراك للدورة ومرفق بها 2 صورة شخصية و 2 صورة بطاقة الرقم القومي، علما بأنه سيمنح من يجتاز الاختبار النهائي للدورة شهادة وكارنيه مزاولة مهنة الإنقاذ من الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وله الحق في توثيق الشهادة بالخارجية.

وفي السياق ذاته، فقد نظمت إدارة شباب قلين، دورة تدريبية فى الإسعافات الأولية بمركزي شباب ميت الديبه ومدينة قلين بمشاركة أعضاء أندية التطوع بحضور 60 عضوا من أعضاء مراكز شباب "الشقه، مدينة قلين، حصة الغنيمى، طويلة نشرت، نشرت، ميت الديبه المنشأة الكبرى المنشأة الصغرى، أبو إسماعيل، عزيز غربيه".

من جهته، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التى تهدف لإكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تتناول تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة.