إجراء عمليات جراحية وتسليم سماعات وأطراف صناعية لغير القادرين بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ إجراء عدد من العمليات الجراحية وتسليم سماعات وأطراف صناعية للمرضى، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي، تحت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نورالدين.

تنفيذ 30 خدمة طبية لغير القادرين بمحافظة كفر الشيخ

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ عن تنفيذ 30 خدمة طبية ، وهي عبارة 9 عمليات قلب، وتسليم 5 سماعات، و 4 أطراف صناعيه، و12 كرسي متحرك، وجاري تقديم المزيد من الخدمات الطبية للمرضى في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وقامت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، خلال منتصف شهر سبتمبر بتنظيم قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 209 مرضى بقرى أبناء مراكز مطوبس والبرلس ودسوق وكفرالشيخ والحامول وبلطيم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لأهالي قرى السعيدية وحامول العرب والطرفاية بمركز الحامول.



يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ، وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تضامن كفر الشيخ: نبحث المواطنين قبل مساعدتهم

وشددت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التي تسلمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.