الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب كفر الشيخ" تُنظم ندوة ندوة بعنوان "السيرة النبوية العطره"

الندوة
الندوة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بـكفر الشيخ، ندوة دينية حول السيرة النبوية العطرة، للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، وأخلاق النبي، اليوم الأربعاء، بقاعه إعداد القادة  بمشاركة 75 طليعًا وطليعة من أعضاء مراكز الشباب، تنفذ من خلال إدارة تنميه النشء بالمديرية.

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وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الندوه حاضر فيها الشيخ عبد الله العشماوى ،شيخ بمعهد فتيات الشمارقه.

شباب كفر الشيخ: الندوة تحدثت عن أخلاق وصفات وتعامل الرسول

وأشار إلى أن الندوة تحدثت عن :  صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ،صور من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ،كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ،كيف الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مضيفا أن سيرة النبى العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التى تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة و تُعمَّر بها الأرض، و تتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملى فى حياتنا والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة فى ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة.
 
وأقيمت الندوه الدينيه بمديرية الشباب والرياضه بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم ، مدير إدارة تنميه النشء بالمديرية ، ونجلاء عبد الحميد مشرف النشاط الدينى بالمديرية.

ومؤخرا ، فقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريب خاص لأطفال التوحد في لعبة تنس الطاولة ضمن فاعليات مبادرة " نتوحد من أجلهم" بمركز كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية و التعامل مع الآخرين.
ومن جهته؛ أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن لقاء تنس الطاولة كان بمركز شباب كفر الشيخ، تتضمن المبادرة عدداً من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقًا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية .

السيرة النبوية أخلاق سيدنا محمد كفر الشيخ مديرية الشباب والرياضة تنس الطاولة

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